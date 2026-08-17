Lazio, Di Napoli avvisa: "Situazione molto preoccupante"
Un inizio stagione da dimenticare per la Lazio che, alla prima gara ufficiale, viene eliminata ai trentaduesimi di Coppa Italia dal Mantova di Modesto.
Sulla prestazione e sul momento della squadra di Gattuso ecco le parole di Di Napoli ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "La cosa preoccupante è che in campo c'era già praticamente la squadra tipo, che con tutto il rispetto aveva di fronte il Mantova".
"Che Gattuso sia ormai abituato a prendere patate bollenti è un fatto, ma la situazione è molto preoccupante. Personalmente non vedo neanche tutto questo divario con le squadre che lottano per la salvezza”.
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