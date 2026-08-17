Cagliari, il messaggio di Giulini per Trepy: "Preghiamo di poterti riabbracciare"
17.08.2026 16:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Sono ora difficilissime quelle che sta vivendo il Cagliari. Yael Trepy nella giornata di ieri ha rischiato di annegare in piscina e, al momento, si trova in terapia intensiva e in coma farmacologico, all’ospedale di Sassari.
Il presidente del Cagliari Giulini ha quindi voluto invitare un messaggio a Trepy: “Siamo tutti con te, Yael. La vita ti ha già messo davanti a situazioni complicate e tu hai sempre trovato la forza per affrontarle. La tua famiglia rossoblù prega di poterti riabbracciare al più presto”.
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