Impallomeni preoccupato: "Lazio, la situazione è molto grave..."
17.08.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato di alcune squadre di Serie A in vista dell'inizio del campionato. In particolare si è soffermato sulla Lazio di Gattuso, eliminata dal Mantova in Coppa Italia. Di seguito le sue parole: "Lazio? Siamo in una situazione molto grave. Si può perdere una partita, ma non giocandola così. La situazione è insomma peggiore di quanto immaginassi, non dimenticando già la condizione ambientale. Ribadisco che siamo agli inizi, ma ieri è già sfumato uno degli unici sbocchi per l'Europa".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.