RIVIVI DIRETTA - Lazio-Mantova 0-2: Gattuso sconfitto ed eliminato dalla Coppa Italia
Coppa Italia Frecciarossa | Trentaduesimi di finale
Domenica 16 agosto 2026, ore 21:15
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO-MANTOVA 0-2 (75' Ruocco, 90'+5' Cajazzo)
LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Doekhi, Provstgaard, Pedraza (62' Pellegrini); Dele-Bashiru (71' Dele-Bashiru), Rovella (80' Belahyane), Taylor; Cancellieri (80' Noslin), Dia (71' Ratkov), Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Galassi, Floriani M., Przyborek, Lazzari, R. Bordon, Serra, Farcomeni. All.: Gennaro Gattuso
MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic (56' Meroni), Cella, Catellini; Silva (56' Cajazzo), Trimboli, Ignacchiti (74' Longonda), Benaissa (85' Wieser); Ilie (56' Bragantini), Ruocco; Gliozzi. A disp.: Gemello, Gasparini, Bayou, Keita, Paoletti, Marai, Banna, Chinetti. All.: Francesco Modesto
Arbitro: Giuseppe Mucera (sez. Palermo); Assistenti: Cortese - Gentile; IV ufficiale: Guida; V.A.R.: Camplone; A.V.A.R.: Giua.
Ammoniti: 22' Tomasevic (M), 25' Rovella (L), Dele-Bashiru (L), 79' Cancellieri (L)
SECONDO TEMPO
90'+6' Triplice fischio dell'arbitro, finisce la partita. Lazio eliminata ai trentaduesimi di finale, s'interrompe in partenza il percorso dei biancocelesti in Coppa Italia.
90'+5' Il gol viene convalidato: Mantova in vantaggio 2-0.
90'+5' Cajazzo porta a due le marcature del Mantova, ma c'è un check in progress sulla posizione di offside.
90'+4' Fa tutto da solo Taylor, imbeccato da Pellegrini: non serve alcun compagno e alla fine impatta sul portiere.
90' Comunicato il tempo di recupero: si giocherà per altri 6 minuti.
89' Cajazzo devia in angolo il cross di Pellegrini e c'è ancora corner per la Lazio. Noslin dalla bandierina e Zaccagni che colpisce la palla andando però a trovare la testa di Ratkov.
87' Calcio d'angolo per la Lazio: dalla bandierina va Zaccagni, saltano in due ma nessuno conclude verso la porta. Lazio ancora in possesso palla, ma l'azione si conclude con un biancoceleste che mette la palla in out. Tocca a Bardi.
85' Fuori Benaissa, dentro Wieser.
85' Palla al centro dell'area di Taylor, e Noslin, spalle alla porta, attende troppo prima di poter andare alla conclusione. Chance sprecata.
81' Marusic si conquista un calcio d'angolo: dalla bandierina va Pellegrini, il cross è praticamente telefonato e il Mantova riesce a prendere agevolmente le contromisure.
80' Fuori Cancellieri e Rovella, dentro Noslin e Belahyane.
79' Cartellino giallo per Cancellieri, autore del fallo su Castellini.
75' Gol del Mantova, che si porta in vantaggio con Ruocco quando mancano 15 minuti al triplice fischio, più recupero. Cross di Bragantini all'indirizzo di Ruocco, che anticipa Mandas e consegna la palla in porta.
74' Modesto opta per un altro cambio: fuori Ignacchiti, dentro Longonda.
73' Altra occasione fallita da Cancellieri: bel cross di Marusic per il numero 22, che arriva sulla palla ma la manda in out.
71' Ancora due cambi per Gattuso: fuori Dia e Dele-Bashiru, dentro Ratkov e Frattesi.
70' Cooling break anche a metà secondo tempo.
69' Lazio in attacco, ma poco pericolosa. Ci prova anche Taylor dalla distanza, senza inquadrare la porta.
67' Sponda di testa di Marusic all'indirizzo di Cancellieri, che però non arriva sul pallone. Il cross era stato di Pellegrini.
62' Primo cambio per Gattuso: fuori Pedraza, dentro Pellegrini.
56' Triplo cambio per il Mantova: fuori Silva, Tomasevic ed Ilie, entrano Cajazzo, Meroni, Bragantini.
55' Cartellino giallo per Dele-Bashiru, autore del fallo su Silva.
50' Fallo di Ignacchitti su Dia e calcio di punizione in favore della Lazio all'altezza del cerchio del centrocampo.
48' Duello Silva-Pedraza, con quest'ultimo che rimane a terra dolorante per qualche secondo. Poi si rialza, può proseguire la gara.
45' Fischia l'arbitro, inizia il secondo tempo di Lazio-Mantova.
PRIMO TEMPO
45'+3' Duplice fischio dell'arbitro, finisce in questo momento il primo tempo di Lazio-Mantova.
45' Comunicato il recupero del primo tempo: si giocherà per altri tre minuti.
44' Tentativo dalla lunghissima distanza di Rovella: la palla finisce direttamente in out!
41' Calcio di punizione per il Mantova, di cui si occupa Trimboli: esce bene Mandas, allontana Rovella che poi subisce anche fallo. Poi arriva l'intervento irregolare di Castellini su Dele-Bashiru, l'arbitro dà la punizione.
38' Provvidenziale la parata di Mandas sulla conclusione di testa di Ilie. Il portiere devia in angolo: corner per il Mantova.
37' Rovella rischia tantissimo: già ammonito, fa fallo su Trimboli, che rimane a terra. Solo calcio di punizione per il Mantova, con l'arbitro a colloquio con il centrocampista della Lazio.
35' Calcio di punizione per il Mantova dopo la deviazione in out di Pedraza: la palla attraversa l'area senza però trovare l'intervento di alcun compagno.
33' Tiro da fuori area di Dele-Bashiru: c'arriva Bardi, che può far ripartire i suoi.
31' Alla fine va Cancellieri: la conclusione viene murata dalla barriera avversaria.
30' Punizione a due in area per la Lazio dopo il retropassaggio del Mantova: Zaccagni, Cancellieri e Rovella sul punto di battuta.
25' Cooling break: entrambe le squadre si avvicinano alle rispettive panchine per rinfrescarsi.
25' Cartellino giallo anche per Rovella.
22' Arriva anche la prima ammonizione della partita: il cartellino giallo è per Tomasevic, falloso su Zaccagni.
21' Il Mantova ci prova ancora con Glozzi, imbeccato da Ilie: il tiro arriva tra i guantoni di Mandas.
17' Conclusione di Ruocco per il Mantova: il pallone è insidioso, ma Mandas c'arriva e blocca senza preoccupazioni.
14' Calcio d'angolo per la Lazio, va Zaccagni dalla bandierina. La palla è per la testa di Provstgaard, che, sbilanciato, la mette in out.
12' Cancellieri recupera un buon pallone, prova il passaggio filtrante per Dele-Bashiru, la difesa del Mantova mura ed evita che si compia lo scambio.
10' Da un errore di Rovella in fase di impostazione, arriva la conclusione di Gliozzi: la palla non inquadra lo specchio della porta, si perde sul fondo. La Lazio riparte da Mandas.
7' Sugli sviluppi del calcio d'angolo arriva anche la prima conclusione del Mantova: il tiro è poco potente e centrale, non impensierisce Mandas.
6' Brutto passaggio di Mandas per Taylor che, pressato, si trova obbligato a mettere la palla in out, concedendo il calcio d'angolo al Mantova.
4' Occasione Lazio con Dele-Bashiru che colpisce il palo. Sulla ribattuta, ci prova Dia, ma la conclusione viene murata da Bardi.
3' Mantova in avanti in questi primissimi minuti di gioco. La Lazio rientra in possesso dopo il fallo di Cella su Dia, e il calcio di punizione assegnato dall'arbitro.
1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Lazio-Mantova.
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Mantova, gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Appuntamento alle 21.15 col fischio d'inizio della partita.