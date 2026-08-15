Calciomercato Lazio | Idea Tomori per la difesa: c'è uno spiraglio
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Nuova idea per la difesa della Lazio. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, il club biancoceleste starebbe pensando a Fikayo Tomori per rinforzare il reparto arretrato di Gennaro Gattuso.
In questo modo, proseguirebbe l'asse con il Milan. Dopo la trattativa per Gila, ci sarebbe un calciatore rossonero che potrebbe fare il percorso opposto, da Milano a Roma. Il Milan apre, c'è uno spiraglio. Può essere una trattativa che si svilupperà negli ultimi giorni di mercato.
Non si hanno dettagli sulle formule, ma c'è Nuno Tavares che piace al Milan e non è un mistero. Può rientrare nella trattativa per Tomori: con il 40% della rivendita da concedere all'Arsenal, il portoghese può essere utilizzato come pedina di scambio.