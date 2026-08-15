Calciomercato Lazio, niente spese folli: si prova a ricucire con Romagnoli
15.08.2026 09:15 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha ancora bisogno di un difensore e un attaccante, ma il budget a disposizione rende complicato intervenire sul mercato. Per questo, almeno per la retroguardia, potrebbe prendere quota una soluzione interna: provare a ricucire con Alessio Romagnoli.
Il difensore, attualmente ai margini in attesa di capire quale sarà il suo futuro, e con il contratto in scadenza tra dieci mesi, potrebbe rappresentare un'opzione utile per Gattuso.
Un tentativo in extremis, spiega il Messaggero, per ricomporre la frattura permetterebbe alla Lazio di rimandare la ricerca di un nuovo centrale a tempi migliori, evitando nell'immediato un investimento che le casse biancocelesti difficilmente possono sostenere.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.