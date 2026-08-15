"Sarri è il più grande acquisto dell'Atalanta": Giuntoli non ha dubbi

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L'Atalanta è tornata in campo per un'amichevole prima dell'inizio degli impegni ufficiali. In occasione del Trofeo Bortolotti, i nerazzurri hanno affrontato l'Athletic Club di Bilbao. Nel pre partita, il direttore sportivo del club Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di SkySport per parlare del mercato e dell'ingaggio di Maurizio Sarri, che si trovava alla Lazio nella scorsa stagione. Di seguito le sue parole.

"Volendo fare un discorso più allargato, l'Atalanta ha fatto un acquisto, il più grande ed è stato strappare Maurizio Sarri a una grande concorrente. E poi ha convinto Ederson a rimanere, e ringrazio la proprietà. Abbiamo preso Gaetano, ragazzo molto interessante, accontentando poi Djimsiti che voleva andare e facendoci trovare pronti con Kristensen, che per noi può essere il futuro: ha dieci anni meno, grande stazza e qualità. Staremo attenti alle opportunità da qui a fine mercato. Ma dovendo cambiare tanto, la verità è che i progetti si costruiscono nel tempo, con pazienza e mattone dopo mattone. Vogliamo che la gente lo capisca. Veniamo da una partita fatta bene ma non ci illudiamo".