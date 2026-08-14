Lazio-Frattesi, la ricostruzione: motivi dell'intoppo e soluzione trovata dai club

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Trovata la chiave per sbloccare il passaggio di Davide Frattesi alla Lazio. Come emerso nelle ultime ore, l'operazione si era arenata per motivi tecnici legati ai parametri economici necessari a garantire l'obbligo di riscatto inizialmente previsto. I due club hanno ora trovato un'intesa verbale su una formula diversa: prestito oneroso più consistente, fissato a 5 milioni, con diritto di riscatto stabilito a 10, oltre a eventuali bonus e al 50% sulla futura plusvalenza a favore dell'Inter in caso di rivendita.

La versione originaria dell'accordo, quella con obbligo di riscatto condizionato, non sarebbe stata registrabile: la Lazio opera infatti a saldo zero e, pur potendo depositare il contratto, non avrebbe potuto renderlo esecutivo senza prima trovare la copertura economica necessaria. Il nodo riguardava proprio l'importo dell'obbligo di riscatto legato a Frattesi, che avrebbe superato quanto incassato dai biancocelesti con la cessione di Gila. In quello scenario, l'operazione sarebbe diventata esecutiva solo a fronte di un'ulteriore cessione, necessaria per pareggiare i conti tra entrata e uscita. Sommando la cifra ricavata da Gila e quella dell'obbligo di riscatto, infatti, il bilancio biancoceleste non sarebbe rimasto in equilibrio.

Con un diritto di riscatto al posto dell'obbligo, invece, il saldo torna immediatamente a quadrare, permettendo la registrazione del contratto in tempi rapidi, senza dover attendere ulteriori uscite dalla rosa. Cambiando struttura e ripartizione economica dell'affare, dunque, la trattativa dovrebbe ora procedere senza ulteriori ostacoli: tra Lazio e Inter c'è già l'accordo verbale su questa nuova impostazione.