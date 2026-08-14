Lazio | Non solo Icardi, Fabiani gioca su più tavoli: le alternative

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Non c'è solo Mauro Icardi nella lista della Lazio. La suggestione che porta all'argentino può avere anche effetti paralleli: come riporta il Corriere dello Sport, infatti, Fabiani sta tenendo aperti più tavoli e mostrarlo apertamente serve a mettere pressione alle società con cui sta trattando.

Una delle situazioni più concrete è quella che porterebbe a Pinamonti. Va però convinto il Sassuolo, con la Lazio che - sempre secondo il quotidiano - avrebbe proposto 3 milioni per il prestito oneroso e altri 12 per il diritto di riscatto (obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni legate alle prestazioni del giocatore).

Dietro nelle gerarchie, c'è anche Lucca. L'agente è lo stesso di Frattesi e Pinamonti, serve capire le intenzione del Napoli. Se dovesse concretizzarsi veramente l'operazione Gabriel Jesus, i partenopei potrebbero liberare più facilmente l'ex Udinese.