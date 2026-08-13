Calciomercato Lazio | Chaloupek, l'interesse è reale: arrivano conferme
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è su Stepan Chaloupek, difensore centrale classe 2003 di proprietà dello Slavia Praga. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, da fonti vicine al calciatore trovano conferme le indiscrezioni provenienti dalla Repubblica Ceca in merito a un interesse della Lazio per il difensore. Sul tavolo dello Slavia Praga ci sarebbe infatti un'offerta formulata dal club biancoceleste.
Dopo Dominguez, Markmann e Hautekiet, anche Chaloupek si aggiunge alla lista dei nomi per rinforzare il reparto arretrato biancoceleste. La Lazio prosegue nella ricerca di un profilo giovane da regalare a Gennaro Gattuso come rinforzo per la difesa, un innesto chiesto a gran voce dall'ex ct dell'Italia in più di una circostanza.
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