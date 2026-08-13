Calciomercato Lazio | Pisacane scarica Esposito: "C'è chi se ne sta occupando"
13.08.2026 17:00 di Simone Locusta
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Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l'Arezzo, l'allenatore del Cagliari, Fabio Fisacane, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida, ma anche della querelle Sebastiano Esposito. Il centravanti è in uscita, sulle sue tracce ci sono numerosi club, tra cui la Lazio. Di seguito le parole del mister rossoblù:
"Io ho il compito di tutelare il gruppo. Per quanto riguarda la questione Esposito, ci sono le persone che se ne stanno occupando, anche se non nego sia una situazione che mi turba".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.