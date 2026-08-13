Formula 1, bomba Ferrari: che aggiornamento alla SF-26!
13.08.2026 15:59 di Giovanni Parterioli
La Ferrari prepara il Gran Premio d’Italia con grande attenzione, mentre a Maranello prosegue il lavoro sulla SF-26. Monza rappresenterà uno degli appuntamenti più importanti della seconda parte del Mondiale di Formula 1. Il fronte tecnico resta particolarmente caldo, con diverse aree della monoposto ancora al centro dello sviluppo. Arriva una bomba comunque fra gli aggiornamenti. Charles Leclerc e Lewis Hamilton attendono indicazioni importanti davanti al pubblico di casa. Clicca qui fra le frecce per l'articolo completo su >>> Ferrari ADUO 2 Monza <<<