Calciomercato Lazio | Frattesi, si tratta con l'Inter: ecco la formula

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CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio e Davide Frattesi sono di nuovo vicini. È un nome già noto in orbita biancoceleste, accostato negli ultimi giorni di mercato di gennaio e ora tornato prepotentemente durante l'estate. Il centrocampista è in uscita dall'Inter, è stato offerto a Formello anche per la sua volontà di tornare nella Capitale (è stato spesso anche nel mirino della Roma).

Si sta lavorando sulla formula del possibile trasferimento. La società nerazzurra vorrebbe monetizzare dalla sua cessione, ma la Lazio ha poche possibilità di manovra. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, si starebbe trattando sulla base di un prestito oneroso con il riscatto obbligatorio a determinate condizioni. In questo modo i biancocelesti potrebbero accogliere Frattesi.