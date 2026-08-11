Mourinho: "Sapevo che alla Roma non avrei mai vinto la Champions"

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José Mourinho ha rilasciato alcune dichiariazioni e nel corso dell'intervista si è soffermato anche sull'avventura nella Capitale. Parlando della Roma, il portoghese ha dichiarato: "Quello che ho fatto al Porto a inizio carriera l’ho rifatto alla Roma tre anni fa. Sapevo che lì non avrei mai potuto vincere la Champions, ma mi sono sentito amato profondamente e la vittoria della Conference è stato un piccolo miracolo".

"Piccolo, certo, perché i grandi li fa solo Gesù Cristo. Nel mio lavoro gli obiettivi sono legati al potenziale e quegli obiettivi io li raggiungo. La mia carriera mi ha regalato il diritto alla felicità e a Roma sono stato felice".

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