Calciomercato Lazio | Ratkov non convince: resta aperta la caccia all'attaccante
RASSEGNA STAMPA - La Lazio continua la disperata ricerca di un attaccante titolare. Come riportato dal Corriere dello Sport, il piano del club biancoceleste sarebbe quello di vendere Ratkov per arrivare a prendere un altro centravanti. Il serbo, infatti, sembra non aver convinto Gattuso, che cerca invece una punta con caratteristiche di gioco completamente differenti: un riferimento offensivo dotato di forza e velocità.
Il mercato della Lazio resta, tuttavia, particolarmente complicato a causa di un margine di manovra ridotto, di un budget limitatissimo e dei continui rifiuti dei calciatori contattati: dal recente Markmann all'ultima trattativa per Ivanovic. Nella lista dei preferiti per l'attacco resta sicuramente Gimenez, il quale però non sembra particolarmente interessato e c'è da convincere il Milan ad aprire al prestito gratuito.
La pista più percorribile sembra quella che porta a Pinamonti del Sassuolo, che oltre a configurare un'operazione di almeno 10 milioni, comunque non rappresenta a tutto tondo l'identikit descritto da Gattuso. In attesa di altri nomi e novità, si allontana anche Piccoli, su cui rimane forte l'interesse del Bologna.