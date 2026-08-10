Ferrari, la decisione di Maranello: a Zandvoort la grande sorpresa
10.08.2026 17:53 di Giovanni Parterioli
La Ferrari prepara la seconda parte del Mondiale di Formula 1 con un programma di sviluppo particolarmente intenso. A Maranello il lavoro sulla SF-26 continua infatti su più fronti, con l’obiettivo di presentarsi alla ripresa con una monoposto ancora più competitiva. Zandvoort e Monza rappresentano due tappe chiave per valutare la direzione intrapresa dagli uomini di Frédéric Vasseur. Charles Leclerc e Lewis Hamilton attendono novità importanti in vista del ritorno in pista. Clicca qui fra le frecce per l'articolo completo su >>> aggiornamenti Ferrari SF-26 Zandvoort <<<