Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Ivanovic ha scelto il Lens"

09.08.2026 07:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Ivanovic ha scelto il Lens"

CALCIOMERCATO LAZIO - Niente da fare per Franjo Ivanovic. Sfumato l'affare per la Lazio: il centravanti ha deciso di andare al Lens. Sulla sua scelta ha inciso l'opportunità di giocare l'Europa (ovvero la Champions League) nella prossima stagione. Per questo, il classe 2003 ha declinato la proposta dei biancocelesti e andrà in Francia. A confermare quanto vi abbiamo raccontato è stato l'esperto di mercato Fabrizio Romano. Di seguito il suo post.

Pubblicato l'8/08 alle 21.55 

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.