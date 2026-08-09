Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Ivanovic ha scelto il Lens"

CALCIOMERCATO LAZIO - Niente da fare per Franjo Ivanovic. Sfumato l'affare per la Lazio: il centravanti ha deciso di andare al Lens. Sulla sua scelta ha inciso l'opportunità di giocare l'Europa (ovvero la Champions League) nella prossima stagione. Per questo, il classe 2003 ha declinato la proposta dei biancocelesti e andrà in Francia. A confermare quanto vi abbiamo raccontato è stato l'esperto di mercato Fabrizio Romano. Di seguito il suo post.

🚨 Franjo Ivanović has decided to join RC Lens over Lazio as Benfica will now proceed to sell him.



Lens are closing in on the deal. 🟡 pic.twitter.com/hccTXnyQU0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2026

Pubblicato l'8/08 alle 21.55