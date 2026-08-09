Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Ivanovic ha scelto il Lens"
09.08.2026 07:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - Niente da fare per Franjo Ivanovic. Sfumato l'affare per la Lazio: il centravanti ha deciso di andare al Lens. Sulla sua scelta ha inciso l'opportunità di giocare l'Europa (ovvero la Champions League) nella prossima stagione. Per questo, il classe 2003 ha declinato la proposta dei biancocelesti e andrà in Francia. A confermare quanto vi abbiamo raccontato è stato l'esperto di mercato Fabrizio Romano. Di seguito il suo post.
🚨 Franjo Ivanović has decided to join RC Lens over Lazio as Benfica will now proceed to sell him.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2026
Lens are closing in on the deal. 🟡 pic.twitter.com/hccTXnyQU0
Pubblicato l'8/08 alle 21.55
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.