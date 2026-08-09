Frosinone - Lazio, le probabili formazioni: Gattuso lancia i titolari

Si avvicina l’ultima amichevole del precampionato per la Lazio di Gattuso. Dopo le vittorie contro Primavera, Flaminia Civita Castellana, Avellino, Ascoli e Ostiamare i biancocelesti sfideranno allo Stirpe il Frosinone nella gara in programma domenica 9 agosto alle 20:45. Sarà l’ultimo appuntamento prima del via ufficiale della stagione, sette giorni più tardi, con i trentaduesimi di finale. Per l’occasione, allora, non sono da escludere le prove generali da parte di Gattuso, che dovrebbe dare spazio a quelli che oggi sembrano essere i titolari: Mandas tra i pali, in difesa Marusic e Pedraza sulle fasce con Doekhi e Provstgaard al centro. Certi del posto a centrocampo Taylor e Rovella, un terzo slot indicherà anche il modulo scelto e se lo giocano Dia e Dele-Bashiru. In attesa del rientro di Isaksen, poi, uno tra Cancellieri e Noslin si muoverà sulla destra con Zaccagni a sinistra e Ratkov come punta.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono A., Cittadini, Monterisi, Bracaglia; Calò, Cichella; Fini, Koutsoupias, Zerbin, Raimondo. A disp.: Desplanches, Pisseri, Oyono J., Amey, Gelli J., Corrado, El Azzouzi, Kone, Gelli F., Hasa, Kvernadze, Colley. All.: Alvini

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Taylor, Rovella, Dele-Bashiru; Noslin, Dia, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Floriani Mussolini, Lazzari, Romagnoli, Bordon, Belahyane, Galassi, Farcomeni, Cancellieri, Dia, Serra, Sana Fernandes, Ratkov. All.: Gattuso.