NEWS | Alcaraz: slitta il rientro. Adesso l'US Open è a rischio

Sembrava che l’infortunio fosse ormai alle spalle e, invece, Carlos Alcaraz ha fatto un nuovo passo indietro rinunciando al Masters 1000 di Cincinnati che avrebbe dovuto segnare il suo ritorno in campo dopo lo sto dello scorso aprile. L’annuncio è arrivato a sorpresa e adesso, vista la situazione, anche la sua partecipazione all’US Open è a rischio... <<< ALCARAZ >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini