Lazio - Ostiamare, le formazioni ufficiali: gioca Ratkov e Motta in porta
05.08.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Amichevole
Lazio Training Center, Formello
Mercoledì 5 agosto 2026, ore 18
FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO - OSTIAMARE
LAZIO - OSTIAMARE
LAZIO (4-3-3): Motta: Lazzari, Bordon, Romagnoli, Floriani Mussolini; Farcomeni, Galassi, Belahyane; Serra, Ratkov, Noslin. A disp.: Mandas, Renzetti, Doekhi, Provstgaard, Marusic, Pedraza, Rovella, Dele-Bashiru, Taylor, Zaccagni, Cancellieri, Sana Fernandes, Dia. All.: Gattuso.
OSTIAMARE (4-3-3): Vertua; Tesauro, Piroli, Giordani, Castaldo; Spinosa, Gerbaudo, Donsah; Badje, Tonin, Carbone. A disp.: Morlupo, Fabiano, Mohamed, Korosa, Vianni, Menichelli, Vagnoni, Brosco, Buono, D'Andrea, Marrali, Mirra, Galastri, Parigini, Ferrari, Prette. All.: D'Antoni.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.