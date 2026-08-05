Tennis, Cobolli ko a Montreal: eliminato dal numero 57 al mondo

Dopo la finale al Roland Garros, Flavio Cobolli non sta ripetendo i risultati degni di un tennista numero 8 al mondo. Il romano poteva sfruttare le tante assenze al torneo master 1000 di Montreal ma la sua avventura è durata solo fino ai 32esimi. Dopo il bye al primo turno, Cobolli ha perso al primo match giocato contro il tedesco Hanfmann.

Un avversario tuttaltro che impossibile da battere visto che occupa il 57esimo posto nella classifica Atp e che prima di oggi non aveva mai battuto un top ten in carriera. Ci ha pensato Flavio a regalargli l'impresa chinandosi al teutonico con un doppio 7-6. A fine match Cobolli ha parlato delle sue condizioni fisiche e della pressione che, inevitabilmente, è aumentata. Ecco le sue parole riportate da Ubitennis:

"Credo che intanto siano stati giorni difficili. Ha piovuto tanto ed è stato difficile ambientarsi per chi veniva dall'Europa secondo me non tutti ci sono riusciti, o meglio, c’è chi ci è riuscito di più e chi meno. Io credo di aver giocato i migliori set d’allenamento della mia vita in questi tre giorni e di aver avuto sensazioni che difficilmente ho avuto quest’anno, positivamente parlando. Quindi sono rimasto un po’ sorpreso dall’inizio della partita e da quello che è stato, anche se comunque ci può stare. La prima partita sul cemento, e ci sta: a volte non si può giocare come si vorrebbe. Ho da tre settimane questa tosse che mi impedisce di respirare come vorrei e di recuperare come vorrei dopo uno scambio. Faccio fatica a dormire e quindi ho questo problema che non riesco a risolvere, però non è un alibi e non voglio sminuire nessuno. È solo un dato di fatto che va tenuto in conto e, come vedete, con il caldo è qualcosa che pesa. Devo curarmi al più presto per i prossimi appuntamenti. Pressione per i risultati? L'ho subita più a inizio anno dopo la Davis”.