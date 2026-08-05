Calciomercato Lazio | Brescianini e Fabbian piste da monitorare: le utime

La Fiorentina, dopo una lunga serie di acquisti, ora deve cedere i calciatori e le due vecchie fiamme dei biancocelesti potrebbero tornare di moda...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio continua a monitorare quello che succede in casa Fiorentina. I viola, dopo una lunga serie di acquisti, ora deve sfoltire una rosa extralarge e alcune pedine in uscita dai toscani potrebbero diventare molto importanti per i biancocelesti. In particolare attenzione al futuro di Marco Brescianini e Giovanni Fabbian.

I due centrocampisti sono stati seguiti a lungo dai capitolini fino a gennaio scorso quando sono finiti al Viola Park. Adesso, però, i due non sembrano rientrare tra le prime scelte dei toscani e i calciatori potrebbero fare al caso della Lazio anche come affari low cost. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, in particolare l'ex Atalanta potrebbe essere una pista percorribile nelle prossime settimane per la squadra di Gattuso.

Cosa da non sottovalutare è anche la formula che potrebbe portarli sulle rive del Tevere visto che l'ipotesi del prestito per una stagione non è così remota. Più staccato, invece, la pista che porta a Odgaard del Bologna.