Frosinone - Lazio, anche allo Stirpe sarà invasione biancocelste: il dato

RASSEGNA STAMPA - Prima l’Ostia Mare, poi l’ultima amichevole contro il Frosinone nella sfida in programma domenica 9 agosto alle 20.45. Così come accaduto per l’amichevole contro la squadra di Tomei anche allo Stirpe sarà una vera e propria invasione biancoceleste.

Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo il settore ospiti dello Stirpe è infatti già tutto esaurito e non potrebbe essere altrimenti, visto che i tifosi hanno assicurato la loro presenza in tutte le gare lontano dall’Olimpico, amichevoli comprese.

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