Roma, Malen sogna lo Scudetto? "Voglio festeggiare al Circo Massimo"

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RASSEGNA STAMPA - Nell'intervista rilasciata ai taccuini de Il Messaggero, Donyell Malen ha parlato del suo futuro alla Roma e della prossima stagione. L'attaccante olanedese, arrivato lo scorso gennaio in giallorosso, sogna di vincere un trofeo nella Capitale, magari lo scudetto di cui ultimamente si parla dalle parti di Trigoria.

Di seguito le sue parole: "In questo momento non ci sarebbe nessuno motivo per pensare di cambiare aria. Qualche settimana fa, poi, stavo vedendo un filmato sui festeggiamenti dello scudetto del 2001 al Circo Massimo. Beh, ripetere un'esperienza del genere sarebbe meraviglioso, un sogno".