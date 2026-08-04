La protesta dei tifosi della Lazio fa rumore in Spagna: "La fine dell'era Lotito"

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In tutto il mondo si sta parlando di cosa sta accadendo nel mondo Lazio. La protesta dei tifosi biancocelesti, giorno dopo giorno, fa sempre più rumore, diventando un tema anche in Spagna. As, uno dei quotidiani più importanti della penisola iberica, ha scritto della situazione, definendo il gesto di distanziamento come un gesto d'amore e sottolineando la forza di questa protesta. "I tifosi della Lazio svuotano lo Stadio Olimpico", il titolo parla da sé. I numeri parlano chiaro: circa il 93,3% dei tifosi non ha rinnovato l'abbonamento, per un totale di 28.000 abbonamenti in meno rispetto lo scorso anno. Si va verso un'Olimpico deserto e forse - come sottolinea As - la fine dell'era Claudio Lotito.