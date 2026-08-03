Lazio, il Celtic molla Cancellieri? C'è l'offerta per un altro esterno
03.08.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Il Celtic è a caccia di un esterno. Negli ultimi giorni sia Cancellieri che Isaksen sono finiti nel mirino del club scozzese, che però non ha mai approfondito i discorsi con la Lazio. E ora starebbe guardando altrove, sempre in Italia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, la società di Glasgow avrebbe presentato un'offerta al Frosinone per Farès Ghedjemis. I ciociari però avrebbero già respinto la proposta, rispedendola al mittente.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.