Reggina, un tifoso chiama Lotito e lo ringrazia: la risposta del patron - VD

02.08.2026 11:00 di  Simone Locusta   vedi letture
Reggina, un tifoso chiama Lotito e lo ringrazia: la risposta del patron - VD

A Reggio Calabria c'è entusiasmo per la nuova era della Reggina targata Claudio Lotito. Da una parte l'odio dei tifosi della Lazio, dall'altra l'amore dei tifosi del club amaranto, il quale si può riassumere tutto nella chiamata di un tifoso al Senatore:

"Siamo fieri di avere un presiente come lei, ha fatto uno squadrone, la ringraziamo tanto e non vediamo l'ora di riniziare a vedere un po' di calcio a Reggio Calabria perché manca da tanto tempo", queste le parole del tifoso.

"Abbiamo fatto tanto in poco tempo". Il Presidente Lotito risponde così. Parla poco, si limita ad ascoltare il tifoso della Reggina che educatamente lo ringrazia per l'operato e chiede informazioni sulla campagna abbonamenti. In merito a quest'ultima, Lotito ne annuncia l'imminente apertura. Di seguito il video.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.