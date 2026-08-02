Lazio, i convocati di Gattuso per l'Ascoli: out Tavares, Pellegrini e non solo
02.08.2026 11:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
A poche ore dall'amichevole contro l'Ascoli, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei giocatori convocati. Assenti Patric, Gigot, Nuno Tavares, Pellegrini, Cataldi e Isaksen. Di seguito tutti i nomi.
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;
Difensori: R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Marusic, Pedraza, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Galassi, Przyborek, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Artistico, Cancellieri, Dia, Noslin, Ratkov, Sana Fernandes, Serra, Zaccagni.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.