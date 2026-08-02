Gattuso vuole rinforzi: le tre richieste di mercato alla Lazio

RASSEGNA STAMPA - Non si tira indietro e ribadisce in ogni occasione la sua necessità: dopo averlo annunciato a Lotito e Fabiani dopo l’amichevole con la Flaminia Civita Castellana, Gennaro Gattuso continua a chiedere rinforzi per la Lazio.

Lo ha rifatto senza mettere pressione, ma in modo chiaro, durante le interviste al termine della gara con l’Avellino: “È normale che va alzato il livello e qualcosa ci manca”. Ma cos’è questo qualcosa?

Come riportato oggi dal Messaggero, sono tre le richieste di Gattuso alla Lazio: un difensore centrale vista l’emergenza nel reparto, un trequartista di ruolo e non adattato e un attaccante che possa garantire quei gol che nella scorsa stagione erano mancati.