Gattuso vuole rinforzi: le tre richieste di mercato alla Lazio
02.08.2026 08:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Non si tira indietro e ribadisce in ogni occasione la sua necessità: dopo averlo annunciato a Lotito e Fabiani dopo l’amichevole con la Flaminia Civita Castellana, Gennaro Gattuso continua a chiedere rinforzi per la Lazio.
Lo ha rifatto senza mettere pressione, ma in modo chiaro, durante le interviste al termine della gara con l’Avellino: “È normale che va alzato il livello e qualcosa ci manca”. Ma cos’è questo qualcosa?
Come riportato oggi dal Messaggero, sono tre le richieste di Gattuso alla Lazio: un difensore centrale vista l’emergenza nel reparto, un trequartista di ruolo e non adattato e un attaccante che possa garantire quei gol che nella scorsa stagione erano mancati.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.