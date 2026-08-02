Lazio | Mercato tra rifiuti e occasioni: il punto sulla difesa

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - La rosa della Lazio è incompleta. Serve altro per poter competere, Gattuso lo sa bene e lo ha ribadito anche nella giornata di ieri al termine della sfida amichevole contro l'Avellino allenato dal grande ex Alessandro Nesta. Anche il collega ha ribadito lo stesso concetto ai microfoni di Lazio Style Channel.

Le difficoltà sul mercato impongono delle riflessioni. Il club biancoceleste ha un budget limitato, non è semplice operare in questo modo. Tra rifiuti, come quello di Markmann, e richieste troppo elevate, come quelle della Dinamo Zagabria per Dominguez, si cercano occasioni che possano essere utili alla causa.

L'opzione Comuzzo è sfumata, è un nuovo giocatore del Torino. Diogo Leite è ancora svincolato. Nei prossimi giorni usciranno senza dubbio nuovi candidati. Nel frattempo Gattuso resta in attesa che la società batta un colpo o, perché no, anche due.