Lazio, Nesta: "Mi auguro torni la pace. C'è da fare qualcosa sul mercato..."

Alessandro Nesta è tornato a casa. In occasione dell'amichevole contro l'Avellino, la Lazio ha riabbracciato da avversario un'icona della propria storia. Al termine della sfida, che si è conclusa con la vittoria per 6-3 dei biancocelesti, Nesta è intervenuto ai microfoni ufficiali di Lazio Style Channel. Di seguito le sue parole.

"Quando vengo qua sono sempre emozionato, ho vinto e sono cresciuto qui come uomo e calciatore, rimarrà sempre un posto speciale. Non c'erano tutti questi campi, complimenti. La partita mi è piaciuta, test importante per noi, abbiamo messo anche in difficoltà la Lazio. C'è un caldo impressionante, i giocatori lo hanno sofferto, sono contento della prestazione. Lazio? Per me c'è ancora da fare sul mercato, è una buona squadra, c'è da mettere un'asticella, non alzargliela troppo, il segreto sarà quando tornerà la pace e si ricongiungerà tutta la città, me lo auguro con tutto il cuore. Gattuso? Rino è un grande amico, lo reputo preparato, uno che non molla mai, non a chiacchiere, io l'ho visto veramente sul campo".