Lazio - Avellino, le due squadre ricordano Franco Baresi
01.08.2026 09:35 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Anche al Fersini il ricordo per Franco Baresi è più vivo che mai. A 24 ore dalla scomparsa del capitano del Milan e stella della Nazionale anche Lazio e Avellino, prima del fischio d'inizio del match, hanno voluto ricordare il numero 6 con un minuto di silenzio molto emozionante.
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