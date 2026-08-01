Lazio - Avellino, le due squadre ricordano Franco Baresi

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Anche al Fersini il ricordo per Franco Baresi è più vivo che mai. A 24 ore dalla scomparsa del capitano del Milan e stella della Nazionale anche Lazio e Avellino, prima del fischio d'inizio del match, hanno voluto ricordare il numero 6 con un minuto di silenzio molto emozionante.

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