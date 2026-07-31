Calciomercato Lazio | Ivanovic, trattativa in salita: il Betis accelera

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Franjo Ivanovic è l’ultimo nome finito nella lista della Lazio che, ancora bloccata sul mercato, vorrebbe soddisfare almeno una delle richieste di Gattuso. Il centravanti ha la priorità, ma l’operazione - si legge sul Corriere dello Sport - è molto complicata e rischia di sfumare ancora prima di entrare nel vivo. I biancocelesti sarebbero stati superati dal Betis che è pronto a affondare il colpo soddisfacendo la richiesta del Benfica: acquisto a titolo definitivo.

Dal Portogallo, prosegue il quotidiano, emerge che il Betis avrebbe accelerato sfruttando la carta Champions League per convincere il giocatore. Gli andalusi sono in vantaggio netto considerando anche che hanno dato disponibilità all’acquisto del cartellino mentre i capitolini ancora lavorano sulla formula del prestito. Si riflette anche sull’ingaggio che è di 2,2 milioni più bonus.

Il rischio, per la Lazio, è che questa pista possa trasformarsi nell’ennesimo vicolo cieco. I profili finora individuati per i vari reparti sembrano destinati altrove, anche in avanti la situazione è in continua evoluzione. Il sogno resta Gimenez, ma tutto dipende dal Milan. A oggi sono seguiti con attenzione Piccoli e Pinamonti. Sul croato invece, c’è anche il Galatasaray he monitora e segue con attenzione ma ancora non ha presentato un’offerta. Il giocatore gradirebbe un eventuale trasferimento a Istanbul.

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