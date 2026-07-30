PRIMAVERA | Lazio, la Coppa Italia inizia a ottobre: il tabellone

Partirà dai trentaduesimi di finale il percorso della Lazio Primavera nella Coppa Italia di categoria. L’Under 20 biancoceleste scenderà infatti in campo a fine ottobre senza dover passare per i primi due turni preliminari, che però sveleranno l’avversaria della squadra di Punzi.

Da un lato Sudtirol e Cosenza, dall’altro Ascoli e Latina: le due vincenti si affronteranno tra loro e chi avrà la meglio troverà la Lazio Primavera ai trentaduesimi di finale. Ai sedicesimi una tra Cremonese e Benevento, quindi potenzialmente la Fiorentina agli ottavi e l’Inter ai quarti.

Bologna e Parma e le teste di serie per la semifinale, ma occhio anche al Milan. Sull’altro lato del tabellone Atalanta, Roma e Cesena, le altre teste di serie che partiranno direttamente dagli ottavi di finale.