PRIMAVERA | Lazio, anticipi e posticipi delle prime cinque giornate: si parte da Lecce

30.07.2026 22:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
PRIMAVERA | Lazio, anticipi e posticipi delle prime cinque giornate: si parte da Lecce

Partirà in trasferta la stagione della Lazio Primavera di Francesco Punzi, reduce dal ritiro a Ovindoli. È stato infatti ufficializzato da tempo il calendario dell’U20 biancoceleste, che ha però da poco scoperto anche i dettagli delle prime cinque giornate.

La stagione si aprirà sabato 22 agosto alle ore 11:00 a Lecce, quindi sette giorni più tardi e alla stessa ora al Fersini arriverà l’AlbinoLeffe. La terza giornata vedrà la Lazio Primavera impegnata ancora in casa contro il Parma sabato 5 settembre alle ore 15:00, mentre allo stesso orario di una settimana più tardi i biancocelesti voleranno in casa del Cesena. In occasione della quinta giornata i ragazzi di Punzi torneranno a Formello per sfidare la Juventus sabato 19 settembre alle ore 11:00. Di seguito i primi cinque appuntamenti.

Lecce - Lazio sabato 22 agosto ore 11:00

Lazio - AlbinoLeffe sabato 29 agosto ore 11:00

Lazio - Parma sabato 5 settembre ore 15:00

Cesena - Lazio sabato 12 settembre ore 15:00

Lazio - Juventus sabato 19 settembre ore 11:00

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.