PRIMAVERA | Lazio, anticipi e posticipi delle prime cinque giornate: si parte da Lecce
Partirà in trasferta la stagione della Lazio Primavera di Francesco Punzi, reduce dal ritiro a Ovindoli. È stato infatti ufficializzato da tempo il calendario dell’U20 biancoceleste, che ha però da poco scoperto anche i dettagli delle prime cinque giornate.
La stagione si aprirà sabato 22 agosto alle ore 11:00 a Lecce, quindi sette giorni più tardi e alla stessa ora al Fersini arriverà l’AlbinoLeffe. La terza giornata vedrà la Lazio Primavera impegnata ancora in casa contro il Parma sabato 5 settembre alle ore 15:00, mentre allo stesso orario di una settimana più tardi i biancocelesti voleranno in casa del Cesena. In occasione della quinta giornata i ragazzi di Punzi torneranno a Formello per sfidare la Juventus sabato 19 settembre alle ore 11:00. Di seguito i primi cinque appuntamenti.
Lecce - Lazio sabato 22 agosto ore 11:00
Lazio - AlbinoLeffe sabato 29 agosto ore 11:00
Lazio - Parma sabato 5 settembre ore 15:00
Cesena - Lazio sabato 12 settembre ore 15:00
Lazio - Juventus sabato 19 settembre ore 11:00