Avellino, Favilli: "Pronti per il test con la Lazio. Nesta? Ha idee moderne..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Primattivù dal ritiro dell'Avellino, il centravanti Andrea Favilli ha tracciato un primo bilancio della preparazione estiva, soffermandosi anche sul mercato, sulla prossima sfida contro la Lazio e sull'impatto del nuovo tecnico Alessandro Nesta.

"Il gruppo è composto per l'80% dai giocatori dello scorso anno. Abbiamo svolto un ottimo ritiro e adesso ci aspetta il test con la Lazio, prima del rientro ad Avellino. Nesta? Rispetto ad altri allenatori ha quella capacità, quell'aura, come si dice oggi, di entrare nella testa dei giocatori. Ci ha subito messo a nostro agio e lo seguiamo con grande piacere.

All'inizio una figura con la sua personalità può anche incutere soggezione, ma quando lo conosci capisci perché venga seguito con convinzione. Come ha detto lui stesso, va giudicato per quello che è come allenatore e non per ciò che è stato da calciatore. Ha idee moderne e ci sono tutti i presupposti per fare bene".