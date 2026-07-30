Il ruolo di Floridi tra la Lazio e Lotito: come stanno davvero le cose

30.07.2026 12:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Il ruolo di Floridi tra la Lazio e Lotito: come stanno davvero le cose

Emanuele Floridi ai margini della Lazio, non una sorpresa per chi ci legge quotidianamente. Come vi avevamo anticipato il 3 giugno scorso, l’attuale responsabile della strategia e dell’organizzazione della comunicazione del club biancoceleste non è destinato rimanere in carica ancora a lungo.

Il caso Polymarket è stato soltanto l’ultimo tassello di un lungo puzzle, iniziato dalle proposte ‘innovative’ di conferenze senza giornalisti in presenza e passato anche per il fantomatico appuntamento con Lazio 2032, svanito nel nulla senza più alcuna comunicazione a riguardo. Una lunga serie di flop comunicativi e potenziali danni di immagine che ora sembrerebbero presentare il conto.

Dopo il caso che ha coinvolto lo sponsor e che rischia di costare alle casse del club circa 20 milioni di euro anche Lotito sembrerebbe infatti essersi finalmente convinto a tentare un cambio di rotta ai vertici della comunicazione della Lazio

Floridi è destinato comunque a rimanere nell’orbita del presidente biancoceleste, soprattutto per l’aspetto legato alla politica ma anche per un ruolo strategico nei rapporti con l’ambiente della Reggina e più in generale con il sud Italia, magari anche grazie ai rapporti tra lo stesso Floridi e Salvatore Palella. Salvo sorprese e ribaltoni, però, come vi avevamo anticipato ormai due mesi fa Floridi non avrà più alcun ruolo operativo nella Lazio.

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.