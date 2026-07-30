Il ruolo di Floridi tra la Lazio e Lotito: come stanno davvero le cose

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Emanuele Floridi ai margini della Lazio, non una sorpresa per chi ci legge quotidianamente. Come vi avevamo anticipato il 3 giugno scorso, l’attuale responsabile della strategia e dell’organizzazione della comunicazione del club biancoceleste non è destinato rimanere in carica ancora a lungo.

Il caso Polymarket è stato soltanto l’ultimo tassello di un lungo puzzle, iniziato dalle proposte ‘innovative’ di conferenze senza giornalisti in presenza e passato anche per il fantomatico appuntamento con Lazio 2032, svanito nel nulla senza più alcuna comunicazione a riguardo. Una lunga serie di flop comunicativi e potenziali danni di immagine che ora sembrerebbero presentare il conto.

Dopo il caso che ha coinvolto lo sponsor e che rischia di costare alle casse del club circa 20 milioni di euro anche Lotito sembrerebbe infatti essersi finalmente convinto a tentare un cambio di rotta ai vertici della comunicazione della Lazio.

Floridi è destinato comunque a rimanere nell’orbita del presidente biancoceleste, soprattutto per l’aspetto legato alla politica ma anche per un ruolo strategico nei rapporti con l’ambiente della Reggina e più in generale con il sud Italia, magari anche grazie ai rapporti tra lo stesso Floridi e Salvatore Palella. Salvo sorprese e ribaltoni, però, come vi avevamo anticipato ormai due mesi fa Floridi non avrà più alcun ruolo operativo nella Lazio.