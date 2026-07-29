Calciomercato Lazio | Offerta per Ivanovic del Benfica: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio si muove sotto traccia e valuta numerosi profili. L'ultimo nome per il reparto offensivo arriva dal Portogallo: secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio avrebbe fatto passi importanti per arrivare a Franjo Ivanovic, centravanti classe 2003 di proprietà del Benfica.

La Lazio ha proposto un prestito, su di lui c'è l'interesse di numerosi club, soprattutto in Turchia e Inghilterra. Anche il Como ha sondato. La sua voglia di essere protagonista può fare la differenza, non vuole fare la comparsa: è in cerca di continuità. La Lazio spinge per regalare al nuovo tecnico Gennaro Gattuso il nuovo centravanti, il nome di Ivanovic ora scala posizioni.