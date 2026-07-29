Roma, dopo due anni c'è un nuovo CEO: ecco chi è

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Due anni dopo la Roma ha di nuovo un CEO. Il club giallorosso ha infatti annunciato John Galantic come nuovo Chief Executive Officer (CEO).

"Oggi siamo molto orgogliosi di annunciare la nomina di John Galantic a Chief Executive Officer dell’AS Roma. John ha guidato alcune delle più importanti aziende globali ai massimi livelli, da ultimo proprio in Italia. Conosce a fondo lo sport e il mondo imprenditoriale italiani, avendo fatto parte dei Consigli di Amministrazione dell’AS Roma e della Ferrari. Cittadino americano e svizzero di origini italiane, John è romanista da sempre. Ama questa città, ne comprende l’anima, conosce i suoi tifosi e sa cosa rappresenta questo Club per loro".

"Siamo fermamente convinti che sia la persona giusta per guidare questo Club nel suo secondo secolo di storia. La sua nomina arriva in una stagione di nuovi inizi. Unitevi a noi nel dare il benvenuto a John nel nostro Club. Forza Roma! La Famiglia Friedkin", questa la nota ufficiale.

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