WOMEN | Mezzaroma: “Grandi calciatrici e grandi persone, questa è la Lazio”

Fonte: Dal nostro inviato Michele Cerrotta - Lalaziosiamonoi.it

Anche la dottoressa Cristina Mezzaroma era presente in serata presso il Castello Piccolomini di Celano, dove è stata presentata la squadra della Lazio Women per la stagione alle porte. Queste le sue parole: “Persone più importanti e sicuramente più tecniche di me hanno già detto che la Lazio è realmente una famiglia. Allora, la premessa però è che io di calcio non ne capisco assolutamente nulla. Le ragazze lo sanno, la capitana sorride perché lo sa benissimo, però ho capito che il mondo del calcio è una potente cassa di risonanza del quello che in realtà interessa a me: Applicarci per il sociale”.

“Per essere onesta tutte le ragazze della prima squadra e la Primavera maschile partecipano sempre con tanto cuore a quello che a me sta più a cuore. Oggi ho visitato due realtà di eccellenza, la Casa dei Sogni e Peter Pan e sono rimasta molto commossa per l'impegno delle persone che mantengono, sostengono e lavorano per queste due realtà. Credete, dicevo alla signora Domenica di Peter Pan, che è la seconda struttura di eccellenza che io trovo nel sud Italia. E il centro-sud non ha nulla da invidiare alle strutture del nord. Persone come la signora Domenica, la dottoressa dell'associazione della Casa dei Sogni, forse dovrebbero avere più cassa di risonanza e avere più onori”.

“Indubbiamente il merito è anche di un’amministrazione comunale sensibile che dà sostegno e dà il meglio per queste persone, che indubbiamente non fanno dei lavori semplici. Io ho invitato Domenica e l'assessore a Formello, nella rubrica Ente Morale dove noi trattiamo di tutto quello che non riguarda il calcio, perché io quando sono entrata ho detto che una radio monotematica che parla solo di calcio non la sentirei mai. Quindi abbiamo iniziato un rubrica che in realtà poi avviene tre volte a settimana e ha avuto dei buonissimi scontri”.

“Come diceva il dottor Pinzani, la squadra è quasi tutta nuova, tranne alcune colonne che ovviamente sono rimaste perché danno un gran lustro, sono bravissime e bellissime giocatrici, ma bellissime persone anche. E poi al di fuori del calcio, al di fuori del rettangolo verde, sono le belle persone che rimangono, e loro lo sono. Quindi è nuova la squadra, è nuovo il ritiro e speriamo di continuare, anche perché tutto sommato a un'ora di macchina da Roma io vengo volentieri. Grazie comunque a tutti, al proprietario della struttura alberghiera che ci ha ospitato, grazie mille a tutti, grazie per l'accoglienza e grazie per i bellissimi sorrisi a Dominica e alla Casa dei Sogni che fanno delle belle cose”.