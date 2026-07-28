Ex Lazio | Ibrahimovic: “Voglio un posto nel Bayern Monaco, ecco dove mi vedo”

Dopo una lunga girandola di prestiti Arijon Ibrahimovic vuole provare a prendersi un posto nella rosa del Bayern Monaco. L’ex calciatore della Lazio, transitato a Formello senza lasciare il segno, è infatti stato aggregato al ritiro estivo della squadra di Kompany. E proprio dal ritiro ha parlato ai cronisti presenti, come riportato dal sito del club bavarese.

Queste le sue parole: “Sono incredibilmente emozionato di avere l'opportunità di giocare qui per il club più grande del mondo. Voglio assolutamente sfruttare al massimo questa occasione e sono felicissimo. Ora voglio dare il massimo in ogni allenamento".

“Potrei essere la riserva di Luis Díaz sulla fascia sinistra. Posso imparare molto da lui, soprattutto per quanto riguarda il gioco nell'uno contro uno e la sua intensità. Voglio accumulare più minuti possibile. Devo dimostrare il mio valore qui, spero di avere la mia occasione e poi spero di sfruttarla al meglio. Il mio primo obiettivo è affermarmi qui, dare il massimo e lottare per un posto da titolare. Vedremo cosa succederà in futuro. La mia attenzione è completamente rivolta al Bayern".