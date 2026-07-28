Italia, Fabregas approva Mancini ct: "È un vincente!"

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Nella conferenza stampa in vista della nuova stagione il tecnico del Como Cesc Fabregas ha commentato la scelta di puntare su Roberto Mancini come nuovo ct della Nazionale italiana.

“A me è sempre piaciuto, lo seguivo anche al Manchester City. Ho parlato qualche volta con lui, è un vincente, esigente e che gioca un buon calcio. Ha dimostrato con l’Europeo vinto come si fa. Sono molto contento per lui, lo dico sinceramente, mi sento uno di voi”.

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