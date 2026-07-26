Calciomercato Lazio | Markmann in arrivo? Parla il diesse del Nordsjaelland

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio lavora a un colpo in difesa. Il nome in cima alla lista ora sembra essere quello di Noah Markmann, difensore del Nordsjaelland. Il classe 2007 avrebbe superato Sergi Dominguez, per il quale non si è ancora trovata l'intesa con la Dinamo Zagabria. Proprio sul futuro del centrale si è espresso il direttore sportivo del club danese Alexander Riget ai microfoni di Viaplay. Di seguito le sue parole.

"Markmann è arrivato in autunno e ha fatto molto bene, poi ha avuto una primavera un po' travagliata. Personalmente credo che abbia ancora qualcosa da imparare al Nordsjælland. Ora però si trova in una situazione in cui deve decidere se rinnovare il contratto con il nostro club o se cogliere un'opportunità all'estero. Per questo motivo adesso non sta giocando e ci aspettiamo che la questione venga chiarita a breve".