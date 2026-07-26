Lazio, diversi infortunati a bordo campo per l’amichevole: di chi si tratta
26.07.2026 19:40 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
AGGIORNAMENTO ORE 19:40 - Aumenta l'elenco di calciatori biancocelesti infortunati o non coinvolti nell'amichevole con il Flaminia Civita Castellana che si sono affacciati sul centrale. Tra questi, infatti, anche Romagnoli (che sta lavorando a parte dal suo rientro), Cataldi e Gigot.
Seconda amichevole stagionale per la Lazio, con diversi calciatori impegnati in campo agli ordini di Gattuso per sfidare la Flaminia CIvita Castellana. Nel corso del primo tempo, terminato sul 3-0 per i biancocelesti, si sono affacciati a bordo campo anche alcuni infortunati della rosa della Lazio. In particolare, infatti, sia Nuno Tavares che Gustav Isaksen si sono affacciati sul centrale per assistere alla sfida dei compagni.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.