Lazio, diversi infortunati a bordo campo per l’amichevole: di chi si tratta

AGGIORNAMENTO ORE 19:40 - Aumenta l'elenco di calciatori biancocelesti infortunati o non coinvolti nell'amichevole con il Flaminia Civita Castellana che si sono affacciati sul centrale. Tra questi, infatti, anche Romagnoli (che sta lavorando a parte dal suo rientro), Cataldi e Gigot.

Seconda amichevole stagionale per la Lazio, con diversi calciatori impegnati in campo agli ordini di Gattuso per sfidare la Flaminia CIvita Castellana. Nel corso del primo tempo, terminato sul 3-0 per i biancocelesti, si sono affacciati a bordo campo anche alcuni infortunati della rosa della Lazio. In particolare, infatti, sia Nuno Tavares che Gustav Isaksen si sono affacciati sul centrale per assistere alla sfida dei compagni.