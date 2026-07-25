Lazio, Forno Ceralli chiama Lotito... per un spot: ma lui attacca - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un simpatico siparietto ha visto protaognisti i proprietari del Forno Ceralli e il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Padre e figlio si confrontano sulla situazione della società biancoceleste che attanaglia il primo dei due.

Allora il secondo attraverlo le "sue conoscenze" decide di chiamare il patron biancocelesteper farci parlare il padre, ma quando quest'ultimo prova a spiegare la propria attività a Lotito, si rende conto che gli ha attaccato e che non lo sta più ascoltando.

Un triste epilogo che però viene cancellato in cucina. I due preparano una lunga pala di piazza bianca con la mortadella, mentre il padre settantenne racconta: "Perché so' della Lazio? A Frascati eravamo tutti laziali!", per poi tirare un'ultima stoccata a Lotito: "S'è vennuto pure Gila".