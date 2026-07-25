Calciomercato | Manchester City su Pedro Neto: contatti per l'ex Lazio
25.07.2026 12:00 di Simone Locusta
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Pedro Neto è destinato ad animare il mercato estivo in Premier League. Secondo quanto riferisce il Daily Mail, il Manchester City ha individuato nell'esterno portoghese del Chelsea uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.
Il classe 2000, ex calciatore della Lazio, gode della piena stima di Enzo Maresca, che lo considera il profilo ideale per aggiungere qualità, velocità e imprevedibilità sulle fasce.
I Citizens avrebbero già avviato i primi contatti con l'entourage del giocatore e starebbero valutando la fattibilità di un'operazione che si preannuncia tutt'altro che semplice, anche per la posizione del Chelsea.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.