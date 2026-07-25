WOMEN | Sciabica: "La Lazio mi è sempre piaciuta. Con Grassadonia..."

Manuela Sciabica è uno dei nuovi acquisti della Lazio Women arrivati in questa finestra di mercato. La centrocampista si è presentata parlando ai microfoni ufficiali del club a cui ha raccontato il perché ha scelto il progetto biancoceleste e le prime sensazioni dopo qualche giorno di lavoro con mister e squadra: "Io ho scelto la Lazio per la storia, mi è sempre piaciuto giocare contro questa squadra e anche lo scorso anno avete fatto un bel campionato. Sono felice di far parte quest’anno di questa squadra”.

“Ruolo? Ho cambiato tanti ruoli, lo scorso anno ero più arretrata ma per le mie caratteristiche mi piacerebbe andare un po’ più avanti però sono a disposizione per tutti i ruoli. Ho sentito parlare del mister ed è uno dei motivi per cui ho scelto di venire qui. Sono sicura che con il suo modo di giocare e le sue idee mi aiuterà”.

“Nazionale? Conosco Monnecchi, ci ho giocato insieme in Nazionale. Non ci ho parlato prima di venire qui ma sono molto felice di ritrovarla. Per me giocare alla Lazio è uno stimolo in più perché so che posso esser vista e dunque, se dovessi fare bene so che potrei andare in Nazionale”.

“Se chiudo gli occhi e immagino la fine della stagione, spero di riuscire a concluderla avendo trovato finalmente continuità. Forse aver trovato un ruolo preciso in campo”.

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