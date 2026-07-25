Lazio | Se non puoi batterli, comprali: l'incredibile dato di Gimenez

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RASSEGNA STAMPA - Santiago Gimenez ha dato il meglio di sé con la maglia del Feyenoord. Le sue prestazioni e i suoi gol in Olanda (65 reti e 14 assist in 105 presenze) hanno convinto il Milan a sborsare oltre 30 milioni per strapparlo al club di Rotterdam.

Una vera e propria macchina da gol. In Italia non si è ripetuto, ma il suo valore la Lazio lo conosce bene visto che lo ha provato sulla sua pelle. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, la Lazio è la seconda vittima preferita del 'Bebote': dopo le 6 reti in 5 partite contro lo Zwolle, i biancocelesti occupano il secondo scalino del podio con 5 gol subiti in 4 incontri. Una vera e propria sentenza, che la Lazio spera di poter convertire a proprio favore.