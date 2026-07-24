Milan, problema muscolare per Nkunku: salterà il Celtic
24.07.2026 16:30 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
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Il Milan ha reso nota la lista dei convocati di Ruben Amorim per l'amichevole di sabato in Scozia contro il Celtic. Tra i presenti non c'è Christopher Nkunku: l'attaccante è stato fermato da un risentimento muscolare provocato da una contusione subita in allenamento.
Come riporta Sport Mediaset, le condizioni del francese non preoccupano, ma lo staff medico ha preferito lasciarlo a riposo in via precauzionale. Assenti anche Pervis Estupiñan, rientrato solo oggi a Milanello, e Pietro Terracciano.