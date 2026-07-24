Calciomercato | Ramos colpo dell'estate? Biasin: "No, per me è Gila!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin ha risposto a una raffica di domande in coppia con Carlo Pellegatti. Alla domanda sul miglior acquisto dell'estate, e se nel dettaglio fosse Gonçalo Ramos del Milan, Biasin non si trova d'accordo: "No, per me è Gila!", questo il suo pensiero. Sempre un acquisto del Milan, ma è il centrale ex Lazio che si prende la scena secondo il giornalista e non il centravanti portoghese.